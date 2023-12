29.12.2023 07:16 Tödlicher Unfall im Bergpark Wilhelmshöhe: Frau stürzt zehn Meter in die Tiefe

Im Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel kam es am gestrigen Donnerstag zu einem tödlichen Unfall: Eine 28-jährige Frau stürzte bei den Wasserkaskaden in die Tiefe.

Von Florian Gürtler

Kassel - In dem historischen Bergpark Wilhelmshöhe im nordhessischen Kassel kam es zu einem tragischen Unfall mit tödlichem Ausgang: Eine 28-Jährige stürzte in die Tiefe! Im bekannten Bergpark Wilhelmshöhe im nordhessischen Kassel kam es am Donnerstag zu einem tragischen Unfall mit tödlichem Ausgang. (Archivbild) © Montage: Swen Pförtner/dpa, 123RF/chalabala Das Unglück ereignete sich am gestrigen Donnerstag gegen 13.20 Uhr, wie die Polizei in der Nacht zum heutigen Freitag mitteilte. Demnach war eine 28 Jahre alte Frau zusammen mit einigen Freundinnen im Bereich der Wasserkaskaden unterhalb der Herkulesstatue in dem Park unterwegs. "Aus noch unbekannter Ursache rutschte die Frau aus und fiel rückwärts circa zehn Meter in die Tiefe", schilderte ein Sprecher den Ablauf des Unfalls. Unfall Nahe der Innenstadt: 65-Jährige von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt Durch den Sturz wurde die 28-Jährige schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie auf schnellstem Weg in das Klinikum Kassel, wo die junge Frau notoperiert werden musste. Doch alle Hilfe war vergebens: Die Frau starb am Donnerstagabend an ihren schweren Verletzungen. "Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor", betonte der Polizeisprecher noch. Wie in derartigen Fällen üblich habe die Kriminalpolizei Kassel die Ermittlungen zu dem Unglück übernommen.

