Tödlicher Unfall in Leutkirch: Junger Biker stirbt nach Kreuzungscrash

Leutkirch - Ein schwerer Unfall hat am Samstagabend in Leutkirch (Landkreis Ravensburg) ein junges Leben gefordert. Ein 19-jähriger Motorradfahrer erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer verstarb im Krankenhaus. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Das Unglück ereignete sich gegen 17.40 Uhr im Bereich der Wangener Straße.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr der 19-Jährige mit seiner KTM die Wangener Straße stadtauswärts. Kurz vor der Kreuzung zur Herlazhofer Straße setzte er auf der Linksabbiegespur zum Überholen eines Wagens an.

In diesem Moment wollte ein 21-jähriger Autofahrer die Kreuzung in Richtung Storchenstraße überqueren. Er übersah dabei offenbar den herannahenden Motorradfahrer.

Trotz eines sofortigen Ausweichmanövers konnte der junge Biker den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er touchierte den VW des 21-Jährigen, wurde über die Motorhaube geschleudert und prallte anschließend gegen die Steintreppe eines angrenzenden Gebäudes.

Ersthelfer und der Rettungsdienst versorgten den schwerstverletzten 19-Jährigen. Er wurde in eine Klinik eingeliefert, wo er jedoch wenig später verstarb.