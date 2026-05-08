Tödlicher Unfall mit Porsche: Das wissen die Ermittler inzwischen

Schallstadt/Freiburg - Zwei Tage nach dem verheerenden Unfall mit zwei Toten auf der B3 bei Freiburg suchen die Ermittler weiter nach der Ursache.

Nach dem Unfall ist aus dem Porsche ein Wrack geworden. © Nick Kauz / EinsatzReport24

Ob die beiden beteiligten Sportwagen zu schnell auf der regennassen Fahrbahn unterwegs waren, werde weiterhin geprüft, sagte ein Polizeisprecher. Bislang gebe es keine gesicherten Erkenntnisse zur Ursache der Kollision. Auch ein illegales Rennen könne weiterhin nicht ausgeschlossen werden.

Die Ermittlung der Unfallursache dauere voraussichtlich noch einige Tage, so der Sprecher. Ein Gutachter soll den Hergang rekonstruieren. Der Unfall passierte auf der B3 zwischen Schallstadt und Freiburg, kurz vor der Auffahrt zur B31.

Die Bundesstraße ist an der Stelle vierspurig und autobahnähnlich ausgebaut. Auf dem Abschnitt gibt es laut Polizeisprecher keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Die B3 ist eine der wichtigsten Hauptzufahrtsstraßen nach Freiburg, sowohl vom Süden als auch vom Norden aus.

Bei dem Unfall am Mittwochabend sind zwei Sportwagen miteinander kollidiert und von der Fahrbahn abgekommen. Einer der Wagen prallte gegen einen Baum. Der 27 Jahre alte Fahrer und sein 30 Jahre alter Beifahrer starben noch an der Unfallstelle. Ihr Auto wurde in den Böschungsbereich geschleudert und völlig zerstört.