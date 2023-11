Tödliches Motorrad-Unglück: Junge Stuntfrau (†25) stirbt bei Zirkusprobe

Senador Canedo - Bei einer Zirkusprobe in Brasilien ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Eine junge Stuntfrau stürzte mit ihrem Motorrad und starb. Tassiane Dolenga wurde nur 25 Jahre alt.

Machte ihre Leidenschaft zum Beruf: Stuntfrau Tassiane "Tassi" Dolenga ( †25) kam unter tragischen Umständen ums Leben. © Montage: Instagram/tassifmx

Die junge Frau (†25) verlor die Kontrolle als sie von einer Rampe auf die andere springen wollte. Ihr Sohn (4) muss nun ohne die Mutter aufwachsen.

Tassiane "Tassi" Dolenga galt als äußerst erfahrene Stunt-Fahrerin, hatte den Stunt schon etliche Male gestanden. Doch am vergangenen Dienstag stieg die 25-Jährige zum letzten Mal auf ihr Bike, berichtet G1 aus Brasilien. An diesem Tag probte sie für ihre Zirkusnummer im Circo Rocco, sprang zwischen den Rampen hin und her. Dann stürzte die junge Frau, blieb schwer verletzt liegen.

Tassi Dolenga wurde sofort in die Notaufnahme gebracht, wo sie wenig später an ihren schrecklichen Verletzungen erlag.

Auch bei Tassis Bruder Flavio Dolenga, der selbst als Stuntman arbeitet, sitzt der Schock noch tief. Er hat seine geliebte Schwester verloren und muss das Geschehene wohl erst noch verarbeiten. Er berichtet, wie die Verunglückte schon im Kindesalter auf dem Trick-Bike stand. "Meine Schwester hat angefangen, als sie klein war, sie war noch nicht einmal zehn Jahre alt", schildert Flavio.

Obwohl sie schon lange als Stuntfrau arbeitete, nebenbei an Trick-Wettbewerben teilnahm und an unzähligen Shows teilnahm, war der Auftritt im Zirkus eine Premiere für Tassi, berichtet der Hinterbliebene.