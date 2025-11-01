Tragischer Halloween-Unfall: Teenagerin stirbt nach Crash mit Auto

Am Freitagabend kam es in Zittau zu einem schweren Unfall: Ein 21-jähriger Fahrer erfasste eine 18-jährige Fußgängerin und verletzte sie dabei tödlich.

Von Janina Rößler

Zittau - Am Halloweenabend kam es zu einem tragischen Unfall in Zittau: Ein 21-jähriger Autofahrer erfasste eine 18-jährige Fußgängerin - für die junge Frau kam jede Hilfe zu spät.

Die Polizeiinspektion Görlitz sucht nun nach Zeugen. Wer Angaben zum Unfall machen kann, wird gebeten, sich zu melden.
Wie die Polizei bestätigte, war der Fahrer eines Skoda gegen 18.50 Uhr auf der Goldbachstraße in Richtung Weststraße unterwegs.

Kurz darauf stieß er aus bislang ungeklärter Ursache auf der Straße mit der Teenagerin zusammen und verletzte sie dabei schwer.

Schnell wurden Rettungsmaßnahmen eingeleitet, sogar ein Hubschrauber wurde zur Unfallstelle gerufen.

Doch trotz aller Bemühungen der Einsatzkräfte konnten sie das Leben der jungen Frau nicht mehr retten - sie starb wenig später an ihren Verletzungen.

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, doch für die junge Frau kam jede Hilfe zu spät.
Der 21-jährige Skoda-Fahrer erfasste die 18-Jährige, als sie sich auf der Straße befand.
Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Wer am Freitagabend Beobachtungen gemacht oder Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Görlitz unter der Telefonnummer 035913670 oder bei jedem anderen Polizeirevier zu melden.

