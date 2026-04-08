Tragischer Ski-Unfall in Österreich: Münchner tot, Mann aus NRW schwer verletzt

Gerlos - Bei einem Zusammenstoß von zwei deutschen Skifahrern in Tirol ist ein Münchner tödlich verletzt worden.

Ein Skifahrer (†69) aus München starb, der Mann (33) aus NRW wurde schwer verletzt in eine Klinik geflogen. (Symbolfoto) © ---/ARA FLUGRETTUNG/APA/dpa

Der andere Wintersportler - er stammt aus Nordrhein-Westfalen - wurde schwer verletzt, wie die österreichische Polizei berichtete.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 12.30 Uhr im Skigebiet Zillertal Arena an der Kreuzung der roten Piste Nr. 37 Moseltret mit der schwarzen Piste Nr. 36 Krummbach in Richtung Talstation.

Nach Angaben von Augenzeugen fuhren beide Männer aus verschiedenen Richtungen mit hoher Geschwindigkeit aufeinander zu und krachten frontal zusammen, wie die Polizei berichtete.

Der 69-jährige Mann aus München erlitt schwere innere Verletzungen. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der 33-jährige Verletzte aus dem Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen wurde mit einem Notarzthubschrauber in eine Klinik nach Innsbruck geflogen.