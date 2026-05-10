Tödlicher Unfall: Kind (†4) rollt mit Laufrad vor Zug
Ravensburg - In Baden-Württemberg ist ein vierjähriges Mädchen auf einem Laufrad von einem Zug erfasst worden und ums Leben gekommen.
Das Kind befuhr am Samstagabend in Sipplingen im Bodenseekreis trotz geschlossener Halbschranken einen Bahnübergang und kollidierte mit einem Regionalexpress, wie das Polizeipräsidium Ravensburg am Sonntag mitteilte.
Die Vierjährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen in eine Klinik, wo es in der Nacht zum Sonntag starb.
Der Zugführer hatte nach Polizeiangaben noch erfolglos versucht, das Unglück durch eine Gefahrenbremsung abzuwenden.
Neben Kräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und einem Notfallmanager der Deutschen Bahn waren auch Helfer der psychosozialen Notfallversorgung im Einsatz und kümmerten sich um Angehörige, Zeugen und die rund 65 Zugfahrgäste.
Vierjähriges Kind nach Kollision mit Zug verstorben: Polizei ermittelt
Von den Insassen wurde laut Polizei nach aktuellem Stand niemand körperlich verletzt.
Die Polizei in Ravensburg übernahm die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa