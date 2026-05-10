Tödlicher Unfall: Kind (†4) rollt mit Laufrad vor Zug

Ravensburg - In Baden-Württemberg ist ein vierjähriges Mädchen auf einem Laufrad von einem Zug erfasst worden und ums Leben gekommen.

Das vierjährige Mädchen erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Das Kind befuhr am Samstagabend in Sipplingen im Bodenseekreis trotz geschlossener Halbschranken einen Bahnübergang und kollidierte mit einem Regionalexpress, wie das Polizeipräsidium Ravensburg am Sonntag mitteilte.

Die Vierjährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen in eine Klinik, wo es in der Nacht zum Sonntag starb.

Der Zugführer hatte nach Polizeiangaben noch erfolglos versucht, das Unglück durch eine Gefahrenbremsung abzuwenden.

Neben Kräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und einem Notfallmanager der Deutschen Bahn waren auch Helfer der psychosozialen Notfallversorgung im Einsatz und kümmerten sich um Angehörige, Zeugen und die rund 65 Zugfahrgäste.