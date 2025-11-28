Tragisches Unglück in der Nacht: 17-Jährige stirbt, drei Jugendliche teils schwer verletzt

Satteldorf - Bei einem schweren Unfall nahe Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall) ist am späten Donnerstagabend eine 17-Jährige ums Leben gekommen.

Die Hintergründe des tragischen Unfalls sind noch nicht vollständig geklärt. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war ein mit vier jungen Personen besetzter Wagen gegen 23.45 Uhr auf der K2504 von Ellrichshausen in Richtung Satteldorf unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Alfa Romeo nach links von der Fahrbahn ab.

Das Auto überschlug sich und kam schließlich in einem Bachbett zum Liegen. Für eine 17-jährige Mitfahrerin kam jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Eine weitere gleichaltrige Jugendliche erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Fahrer (18) sowie ein 19-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt.