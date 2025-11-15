Tragödie auf Bundesstraße: 21-Jähriger stirbt, Frau schwer verletzt

Villingen-Schwenningen - Auf der B27 bei Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist am frühen Samstagmorgen ein 21-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt.

Die Lieferwagen-Fahrerin (53) wurde schwer verletzt. © 7aktuell.de | Marc Eich

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der tragische Unfall gegen 3.30 Uhr. Der 21-Jährige war mit seinem Daimler-Chrysler in Fahrtrichtung Bad Dürrheim unterwegs.

Kurz vor der Anschlussstelle Schwenningen Ost geriet der junge Mann aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sein Wagen frontal mit dem Lieferwagen einer 53-jährigen Frau zusammen.

Durch die Wucht der Kollision erlitt der 21-jährige Autofahrer tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die 53-Jährige wurde schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.