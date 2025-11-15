Schlimmer Busunfall mit drei Toten: Polizei macht erste Erkenntnisse öffentlich

Stockholm (Schweden) - Nach dem tödlichen Busunglück im Zentrum der schwedischen Hauptstadt Stockholm geht die Polizei nicht davon aus, dass der Fahrer den Unfall mit Absicht verursacht hat.

Die Front des Busses ist völlig zerstört. © Henrik Montgomery/TT News Agency via AP/dpa

Es gebe derzeit keine Hinweise dafür, dass der Unfall vorsätzlich herbeigeführt worden sei, teilte die schwedische Hauptstadtpolizei mit.



Es werde weiterhin wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, der festgenommene Busfahrer werde im Krankenhaus behandelt, erklärte die Behörde am Samstagmorgen.

Die Identifizierung der drei Todesopfer dauere weiter an.

Ein Doppeldeckerbus war am Freitagnachmittag in der Nähe der Königlich-Technischen Hochschule KTH im Norden Stockholms in eine Bushaltestelle gekracht. Dabei kamen drei Menschen ums Leben, drei weitere kamen verletzt ins Krankenhaus.

Der Bus befand sich zum Unglückszeitpunkt nicht im Dienst, Passagiere waren deshalb keine an Bord gewesen.