Mitten in der Nacht: Lkw kracht gegen einen Baum

Bevern/Elmshorn - Schwerer Unfall im Kreis Pinneberg am späten Freitagabend: Ein Lkw ist von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht.

Am Freitagabend ist ein Lkw gegen einen Baum gekracht. © Florian Sprenger

Der Notruf ging gegen 23.19 Uhr ein, so ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24.

Das Fahrzeug war auf einer Kreisstraße zwischen Bevern und Elmshorn unterwegs, als es plötzlich krachte.

Verletzt wurde durch den Aufprall niemand, so der Sprecher weiter.

Ein Reporter vor Ort berichtete, dass der Lkw-Fahrer einem Auto auf der engen Straße sicherheitshalber ausweichen wollte.