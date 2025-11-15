Mitten in der Nacht: Lkw kracht gegen einen Baum

Am Freitagabend ist im Kreis Pinneberg ein Lkw gegen einen Baum gekracht. Verletzt wurde niemand.

Von Jana Steger

Bevern/Elmshorn - Schwerer Unfall im Kreis Pinneberg am späten Freitagabend: Ein Lkw ist von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht.

Am Freitagabend ist ein Lkw gegen einen Baum gekracht.

Der Notruf ging gegen 23.19 Uhr ein, so ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24.

Das Fahrzeug war auf einer Kreisstraße zwischen Bevern und Elmshorn unterwegs, als es plötzlich krachte.

Verletzt wurde durch den Aufprall niemand, so der Sprecher weiter.

Ein Reporter vor Ort berichtete, dass der Lkw-Fahrer einem Auto auf der engen Straße sicherheitshalber ausweichen wollte.

Daraufhin soll der Fahrer auf den Grünstreifen geraten und dann mit seinem Fahrzeug verunglückt sein. Diese Informationen zur Unfallursache konnte der Feuerwehrsprecher allerdings nicht bestätigen.

