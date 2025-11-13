Große Menge Blut auf der Straße: Mann wird von Bus erfasst
Bremen - Schlimmer Unfall in Bremen: Am Donnerstagabend ist ein älterer Mann in der Hansestadt von einem Bus erfasst und offenbar schwer verletzt worden.
Wie ein Sprecher der Leitstelle gegenüber TAG24 betätigte, hatte sich der Crash gegen 17.30 Uhr auf der August-Bebel-Allee im Stadtteil Vahr ereignet.
Weitergehende Informationen zum genauen Hergang sowie dem Unfallopfer und dessen Verletzungen konnte der Sprecher allerdings noch nicht geben.
Nach TAG24-Informationen soll es sich um einen 87-jährigen Mann handeln, der schwere Verletzungen erlitten haben soll. Dazu passt: Auf Bildern vom Unfallort ist eine größere Menge Blut zu sehen.
Der Sprecher der Leitstelle verwies für weitergehende Informationen an die Pressestelle der Polizei, die sich demnach am Freitag zu dem Unfall äußern wird.
Titelfoto: XOYO