Große Menge Blut auf der Straße: Mann wird von Bus erfasst

Bremen - Schlimmer Unfall in Bremen : Am Donnerstagabend ist ein älterer Mann in der Hansestadt von einem Bus erfasst und offenbar schwer verletzt worden.

In Bremen ist ein Mann am Donnerstagabend von einem Bus erfasst und offenbar schwer verletzt worden. Auf der Straße blieb eine größere Menge Blut zurück. © XOYO

Wie ein Sprecher der Leitstelle gegenüber TAG24 betätigte, hatte sich der Crash gegen 17.30 Uhr auf der August-Bebel-Allee im Stadtteil Vahr ereignet.

Weitergehende Informationen zum genauen Hergang sowie dem Unfallopfer und dessen Verletzungen konnte der Sprecher allerdings noch nicht geben.

Nach TAG24-Informationen soll es sich um einen 87-jährigen Mann handeln, der schwere Verletzungen erlitten haben soll. Dazu passt: Auf Bildern vom Unfallort ist eine größere Menge Blut zu sehen.