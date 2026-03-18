Tragödie im Kreis Böblingen: 16-Jähriger verliert Kontrolle über Maschine und stirbt

Ehningen - Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einer Kollision mit einem VW im Landkreis Böblingen noch an der Unfallstelle gestorben.

Für den Motorradfahrer (†16) kam jede Hilfe zu spät. © SDMG / Dettenmeyer

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Jugendliche gegen 16.10 Uhr auf der K1001 unterwegs. Der 16-Jährige befand sich in Fahrtrichtung Ehningen, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad verlor.

Er geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden VW zusammen.

Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen gab es für den jungen Mann keine Rettung mehr. Er erlag seinen schwersten Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Die Fahrerin des VW, eine 40-jährige Frau, sowie weitere Insassen des Wagens blieben nach derzeitigem Stand körperlich unverletzt.

Um den genauen Hergang des Unfalls zu rekonstruieren, hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Gutachter beauftragt. Die Kreisstraße blieb für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten bis etwa 20 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt.