VW-Fahrer verliert die Kontrolle und erfasst zwei Menschen auf dem Seitenstreifen

Lorch - Tödlicher Unfall am Dienstagabend: Ein Autofahrer auf der B29 bei Lorch hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren und zwei Personen auf dem Seitenstreifen erfasst - beide sterben am Unfallort.

Die Unfallstelle wurde bis in die Nacht hinein voll abgesichert. © onw-images

Ein 63-jähriger Mann war gegen 19.30 Uhr mit seinem VW ID.7 auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Lorch-Ost geriet sein Fahrzeug vermutlich aufgrund von Aquaplaning außer Kontrolle, wie die Polizei Aalen mitteilte.

Der Wagen rutschte erst in die rechte Leitplanke und prallte dann gegen ein Trike, das auf dem Seitenstreifen abgestellt war.

Eine 72-jährige Frau und ein 68-jähriger Mann, die zuvor mit dem Trike unterwegs waren und in diesem Moment danebenstanden, wurden von dem schleudernden Auto erfasst.

Die Einsatzkräfte leiteten Reanimationsmaßnahmen ein, doch für die beiden Unfallopfer kam jede Hilfe zu spät. Sie erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Ob und wie schwer der 63-jährige VW-Fahrer verletzt wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.