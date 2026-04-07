Tragödie nach Kollision: 22-Jährige stirbt an Unfallstelle

Ubstadt-Weiher - Bei einem Verkehrsunfall in Ubstadt-Weiher nördlich von Karlsruhe ist eine 22 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen.

Für die 22-Jährige im Mercedes kam jede Hilfe zu spät. © Tim Müller / EinsatzReport24

Den derzeitigen Ermittlungen nach bog die Frau am Montagabend mit ihrer Mercedes A-Klasse nach links in eine Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 59-Jährigen im VW Touareg, wie die Polizei mitteilte.

Es kam demnach zum Zusammenstoß.

Dabei wurde die 22-Jährige so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb.