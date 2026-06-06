Traktor kippt nach Unfall um: Fahrer stirbt noch vor Ort

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Bei einem Unfall von einem Auto und einem Traktor ist am Freitagabend ein Autofahrer gestorben.

Von Charlotte Haft, Martin Gaitzsch

Schiltach - Tödlicher Unfall im Kreis Rottweil in Baden-Württemberg! Ein Traktorfahrer kam bei einem Unfall auf der Bundesstraße 294 bei Schiltach ums Leben.

Der Traktorfahrer verstarb noch am Ort des Unglücks.
Der Traktorfahrer verstarb noch am Ort des Unglücks.  © onw-images / Christian Klemm

Ein Auto sei gegen 21.50 Uhr nahe des Kirchbergtunnels von hinten auf den Traktor aufgefahren, wodurch dieser ins Schleudern geriet und sich überschlug, teilte eine Sprecherin der Polizei mit.

Der Traktorfahrer sei dabei eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Der 43-Jährige musste demnach von der Feuerwehr befreit werden und starb noch am Unfallort.

Mit Verletzungen kam der Autofahrer ins Krankenhaus.
Mit Verletzungen kam der Autofahrer ins Krankenhaus.  © onw-images / Christian Klemm

Der 30-jährige Fahrer des Autos stand laut den Angaben der Sprecherin unter Alkoholeinfluss.

Er wurde bei dem Unfall am Freitagabend ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Titelfoto: onw-images / Christian Klemm

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