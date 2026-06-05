Laster kracht beim Überholen frontal in Smart: 19-Jährige schwer verletzt eingeklemmt

Schweinfurt - Beim Frontalzusammenstoß mit einem Lkw wurde am Freitagvormittag bei Schweinfurt eine 19 Jahre alte Autofahrerin in ihrem Smart eingeklemmt. Sie erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte die junge Frau in eine Klinik, nachdem sie Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit hatten.

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die schwer verletzte 19-Jährige aus dem Smart befreien. © NEWS5/Ferdinand Merzbach

Passiert ist das Ganze um kurz vor 11 Uhr auf der B303 in Schonungen. Hier war ein 64-Jähriger in einem Lastwagen in Richtung Schweinfurt unterwegs, als er in Höhe des Ortsteils Bayerhof zum Überholen eines vor ihm fahrenden Traktors ansetzte.

Hierbei übersah der Lkw-Fahrer laut Polizei den entgegenkommenden Smart und es kam zu der frontalen Kollision. Durch den Unfall schleuderten alle drei beteiligten Fahrzeuge in den Straßengaben.

Während der 64-Jährige unverletzt blieb und die beiden Personen auf dem Traktor - der 67 Jahre alte Fahrer sowie ein 14-jähriger Jugendlicher - lediglich leichte Verletzungen davontrugen, wurde die Smart-Fahrerin schwer verletzt in ihrem Auto eingeklemmt.