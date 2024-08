Sicherung löst sich! Kinder stürzen von Traktor und werden schwer verletzt

Wie die Polizei am heutigen Freitag mitteilte, war ein 59 Jahre alter Mann mit seinem Traktor im Grünstreifen parallel zu einem landwirtschaftlichen Weg unterwegs, als das Unglück seinen Lauf nahm.

Der Unfall ereignete sich am gestrigen Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr zwischen Unterensingen und den Lindenhöfen.

Während der Jüngere von einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert wurde, traf es den Älteren offenbar schwerer. Der Junge musste per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.