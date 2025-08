05.08.2025 12:04 Trotz Sirene und Blaulicht: Porsche und Krankenwagen krachen zusammen

In Jena sind am Montag ein Krankenwagen und ein Porsche an einer Kreuzung zusammengestoßen.

Von Christian Rüdiger

Jena - In Jena sind am Montag ein Krankenwagen und ein Porsche an einer Kreuzung zusammengestoßen. Alles in Kürze Krankenwagen und Porsche kollidieren in Jena.

Rettungswagen war mit Blaulicht und Sirene unterwegs.

Drei Insassen und Porsche-Fahrer verletzt.

Kreuzung teilweise 90 Minuten gesperrt.

Unfallhergang wird nun ermittelt. Mehr anzeigen Insgesamt vier Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. © Landespolizeiinspektion Jena Der Rettungswagen hatte sich auf einer Einsatzfahrt befunden und war mit Blaulicht und Sirene unterwegs, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als die Sanitäter auf die Angerkreuzung einfuhren, kreuzte jedoch ein Porsche die Fahrbahn. Beide Fahrzeuge kollidierten anschließend mitten auf der Kreuzung. Die drei Insassen des Krankenwagens sowie der Porsche-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Kreuzung war nach dem Zusammenstoß für rund 90 Minuten teils voll gesperrt. Der genaue Unfallhergang und der Verursacher sollen nun ermittelt werden.

Titelfoto: Landespolizeiinspektion Jena