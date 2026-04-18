Über Bodenwelle gefahren und gestürzt: Autobahn nach Motorradunfall dicht

Heidelberg - Ein Motorradfahrer ist auf der A656 im Rhein-Neckar-Kreis über eine Bodenwelle gebraust und gestürzt.

Aufgrund eines gestürzten Motorradfahrers musste die Autobahn am Freitagabend kurzzeitig gesperrt werden. © PR-Video

Der 26-Jährige war am Freitagabend auf der kurzen Autobahnstrecke zwischen Mannheim und Heidelberg unterwegs, als er gegen 20.10 Uhr aufgrund einer Bodenwelle die Kontrolle über sein Zweirad verlor.

In der Folge stürzte der Mann auf die Fahrbahn.

Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte, musste zunächst davon ausgegangen werden, dass sich der Biker schwerer verletzt hatte. Aus diesem Grund wurde auch ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle entsandt.

Glücklicherweise stellte sich vor Ort heraus, dass der 26-Jährige mit leichten Verletzungen davongekommen war.