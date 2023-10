01.10.2023 07:53 619 Unfälle mit Simsons: Zwei Jugendliche verletzt

In Reichenbach/Vogtland und in Thalheim ist es in den vergangenen Tagen zu Unfällen mit Simsons gekommen. Zwei Jugendliche wurden dabei verletzt.

Von Victoria Winkel

Reichenbach/V. - Am Samstagnachmittag wurde ein Simson-Fahrer (15) bei einem Unfall in Reichenbach/Vogtland schwer verletzt. Der 15-Jährige in Reichenbach/V. wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die Jugendliche in Thalheim erlitt leichte Verletzungen. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, passierte der Unfall gegen 14.45 Uhr auf der Rosa-Luxemburg-Straße. Ein Skoda-Fahrer (61) war dort in Richtung Mylau unterwegs. Auch der Simson-Fahrer fuhr auf der Rosa-Luxemburg-Straße. Der 61-Jährige wollte den Jugendlichen überholen, wobei es zur Berührung der beiden Fahrzeuge kam. Der 15-Jährige stürzte und kam schließlich auf dem Gehweg zum Liegen. Er wurde schwer verletzt. Unfall Tödlicher Unfall im Norden: Auto überschlägt sich, Zwölfjähriger stirbt Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Erst am Freitag wurde in Thalheim (Erzgebirgskreis) eine 15-jährige Simson-Fahrerin ebenfalls bei einem Unfall verletzt. 15-Jährige nach Unfall in Thalheim im Krankenhaus Eine Autofahrerin (52) wollte von einem Tankstellengelände auf die Chemnitzer Straße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar die Mopedfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. "Die Fahrerin der Simson kam zum Sturz und verletzte sich dabei leicht", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz. Die 15-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Simson war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Schaden liegt bei etwa 7000 Euro.

Titelfoto: Nicolas Armer/dpa