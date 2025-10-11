58-Jähriger stirbt nach Unfall auf A1: Mutmaßlicher Verursacher fährt einfach weiter

Sittensen - Tragisches Unglück auf der A1 ! Am Freitagabend ist ein 58 Jahre alter Mann bei einem Unfall zwischen Bremen und Hamburg ums Leben gekommen. Der mutmaßliche Verursacher machte sich aus dem Staub.

Auf der A1 zwischen Bremen und Hamburg ist ein 58-Jähriger bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der mutmaßliche Verursacher fuhr einfach weiter. © Polizeiinspektion Rotenburg

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Autofahrer mit seinem grauen VW Tiguan gegen 21.20 Uhr auf der linken Spur unterwegs, als ein neben ihm fahrender Wagen plötzlich hinüberzog und ihn an der Seite touchierte.

Der 58-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über sein Auto, das auf die rechte Fahrbahn unmittelbar vor einen Lastwagen schleuderte und erfasst wurde. Letztlich kam der VW an einer Leitplanke zum Stehen.

Der Mann erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach der Reanimation durch Ersthelfer noch in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er im Laufe der Nacht.

Das Fahrzeug, das den Unfall verursacht hatte, setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Entsprechend sucht die Polizei dringend Zeugen, die Hinweise zu dem beteiligten Wagen geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04282-5087-0 entgegengenommen.