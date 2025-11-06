Lkw-Führerhaus bei Crash komplett zerstört: Fahrer stirbt

Stuhr - Tragödie auf der A1 : Im Bereich der Gemeinde Stuhr ( Niedersachsen ) ist am Donnerstag ein 46-jähriger Lkw-Fahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die Autobahn ist auch am Abend noch voll gesperrt.

Am Donnerstag ist ein Lkw-Fahrer (†46) bei einem Unfall auf der A1 ums Leben gekommen. © Nonstopnews

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der tödliche Crash gegen 14.15 Uhr zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum in Fahrtrichtung Hamburg.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mann aus Polen mit seinem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als er ein Stauende übersah und in den Lkw eines 45-jährigen Fahrers aus Litauen krachte.

Der Aufprall war so heftig, dass das Führerhaus nahezu völlig zerstört wurde! Der Fahrer wurde eingeklemmt und erlitt schwerste Verletzungen.

Noch während der laufenden Bergung der Feuerwehr konnte ein Notarzt schließlich nur noch den Tod des 46-Jährigen feststellen. Der Einsatz eines angeforderten Rettungshubschraubers war deshalb nicht mehr erforderlich.