Lkw-Führerhaus bei Crash komplett zerstört: Fahrer stirbt
Stuhr - Tragödie auf der A1: Im Bereich der Gemeinde Stuhr (Niedersachsen) ist am Donnerstag ein 46-jähriger Lkw-Fahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die Autobahn ist auch am Abend noch voll gesperrt.
Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der tödliche Crash gegen 14.15 Uhr zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum in Fahrtrichtung Hamburg.
Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mann aus Polen mit seinem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als er ein Stauende übersah und in den Lkw eines 45-jährigen Fahrers aus Litauen krachte.
Der Aufprall war so heftig, dass das Führerhaus nahezu völlig zerstört wurde! Der Fahrer wurde eingeklemmt und erlitt schwerste Verletzungen.
Noch während der laufenden Bergung der Feuerwehr konnte ein Notarzt schließlich nur noch den Tod des 46-Jährigen feststellen. Der Einsatz eines angeforderten Rettungshubschraubers war deshalb nicht mehr erforderlich.
Sperrung der A1 hinter dem Dreieck Stuhr wird bis in den Abend dauern
Positiv: Der Fahrer des anderen beteiligten Sattelzuges wurde vor Ort untersucht, blieb aber unverletzt. Er hatte mit seinem Lkw sogenannte Big Bags mit Gefahrgut transportiert, die trotz der heftigen Kollision glücklicherweise unbeschädigt blieben.
Nach dem Unfall wurde in Fahrtrichtung Hamburg eine Vollsperrung der A1 eingerichtet. Im Dreieck Stuhr wurde der Verkehr von der Autobahn geleitet.
Nachdem die Leiche des 46-Jährigen aus dem Lkw geborgen war, konnte der Verkehr, der sich zwischen dem Dreieck Stuhr und der Unfallstelle gestaut hatte, an dieser vorbeigeführt werden.
Die Vollsperrung wird laut der Polizei aufgrund der Bergungsarbeiten bis in den Abend bestehen bleiben. Die Beamten empfehlen, den Bereich großräumig zu umfahren.
Titelfoto: Nonstopnews