Tödlicher Unfall auf A1: 27-Jähriger stirbt

Elsdorf - Schrecklicher Unfall am Mittwochabend auf der A1 : Ein 27-Jähriger war gerade auf der Autobahn unterwegs, als dieser die Kontrolle über sein Auto verlor und starb.

Am Mittwochabend ist auf der A1 ein 27-jähriger BMW-Fahrer bei einem Unfall tödlich verunglückt. © Polizeiinspektion Rotenburg (Wümme)

Wie die Polizeiinspektion Rotenburg mitteilte, kam der BMW-Fahrer gegen 22.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Elsdorf, auf Höhe des Parkplatzes Hatzte, plötzlich von der Fahrbahn ab.

Der Fahrer sei in Richtung Bremen unterwegs gewesen, als er aus bislang ungeklärter Ursache rechts an der Straße gegen die Außenschutzplanke krachte.

Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der BMW zurück auf die Straße geschleudert – und blieb schließlich auf der linken Spur stehen.