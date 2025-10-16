Tödlicher Unfall auf A1: 27-Jähriger stirbt
Elsdorf - Schrecklicher Unfall am Mittwochabend auf der A1: Ein 27-Jähriger war gerade auf der Autobahn unterwegs, als dieser die Kontrolle über sein Auto verlor und starb.
Wie die Polizeiinspektion Rotenburg mitteilte, kam der BMW-Fahrer gegen 22.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Elsdorf, auf Höhe des Parkplatzes Hatzte, plötzlich von der Fahrbahn ab.
Der Fahrer sei in Richtung Bremen unterwegs gewesen, als er aus bislang ungeklärter Ursache rechts an der Straße gegen die Außenschutzplanke krachte.
Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der BMW zurück auf die Straße geschleudert – und blieb schließlich auf der linken Spur stehen.
Tödlicher Unfall auf A1: Auch VW-Fahrer schwer verletzt
Ein nachfolgender VW-Fahrer (51) aus Delmenhorst konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren – es kam zum Zusammenstoß. Für den jungen BMW-Fahrer kam jede Hilfe zu spät: Er starb noch an der Unfallstelle. Der 51-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.
Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Bremen für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Sittensen und Groß Meckelsen im Einsatz.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Polizeiinspektion Rotenburg (Wümme)