Tödlicher Unfall auf der A1: Drei Fahrzeuge krachen ineinander

Wildeshausen - Am späten Samstagabend ist ein 40-Jähriger bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ums Leben gekommen. Eine Frau wurde lebensgefährlich verletzt.

Das Auto des 40-Jährigen und seiner Beifahrerin wurden völlig zerstört. © XOYO Film

Gegen 23 Uhr hat es auf der A1 bei Wildeshausen folgenschwer gekracht. Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, habe ein 25-Jähriger so unvermittelt zum Überholmanöver angesetzt, dass ein 34-Jähriger nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.

Der Mann, der sich auf dem linken der beiden Fahrspuren befand, konnte nur noch ausweichen. Dabei touchierte der 34-Jährige noch das Heck des ausscherenden Fahrzeugs und krachte dann in ein drittes Fahrzeug.

Letzteres geriet durch die Wucht des Aufpralls ins Schleudern und knallte auf beiden Seiten der Autobahn in die Leitplanken.

Für den 40-jährigen Fahrer des dritten Fahrzeugs kam jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Seine 39-jährige Beifahrerin wurde lebensgefährlich verletzt und von den Rettungskräften in ein Krankenhaus transportiert. Der 25-Jährige blieb unverletzt, der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei hat zur Rekonstruktion des Unfallhergangs einen Gutachter hinzugezogen. Wie schnell der 34-Jährige unterwegs war, ist Teil der Ermittlungen.