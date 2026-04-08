A1 gesperrt! Hyundai kracht in Lastwagen und weiteres Auto

Barsbüttel - Schwerer Unfall auf der A1 ! Am Mittwochvormittag sind zwei Fahrzeuge und ein Lastwagen zwischen den Anschlussstellen Barsbüttel und Stapelfeld zusammengestoßen.

Ein Hyundai ist am Mittwoch auf der A1 bei Barsbüttel zunächst mit einem Lastwagen kollidiert und anschließend mit einem weiteren Wagen. © Lenthe-Medien/Lindner

Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte sich der Vorfall gegen 11.25 Uhr bei der Zusammenführung der A1 und der A24 ereignet.

Demnach hatte ein dunkler Hyundai auf der rechten Fahrspur versucht, einen Lastwagen zu überholen, dabei kam es zu einer Berührung. Durch diese kollidierte der Wagen mit einem weißen Hyundai, krachte anschließend in die Mittelleitplanke und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt, sie klagte über Schmerzen im Bein.