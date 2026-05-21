Brennender Wagen auf der Autobahn sorgt für Chaos im Norden
Bad Oldesloe - Flammen auf der Autobahn! Am Donnerstag ist ein Wagen auf der A1 in Schleswig-Holstein in Brand geraten. Das Feuer sorgte für eine Vollsperrung.
Eine Sprecherin der zuständigen Polizeidirektion Ratzeburg bestätigte gegenüber TAG24, dass die Einsatzkräfte zu einem brennenden Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe und Reinfeld alarmiert worden waren.
Weitere Details, auch zu möglichen Verletzten, konnte sie zunächst nicht nennen. Auf Bildern ist allerdings zu sehen, dass ein Auto vollständig ausbrannte.
Laut ADAC ist die A1 in Fahrtrichtung Lübeck derzeit auf einen Fahrstreifen verengt. Zeitweise hatte es auch eine Vollsperrung gegeben.
Ein Reporter vor Ort sprach von einem kilometerlangen Stau. Der ADAC gab eine Länge von vier Kilometern und einen Zeitverlust von mindestens 53 Minuten an.
Titelfoto: Lenthe-Medien/Hingeberg-Pedersen