Achtung, rutschig auf der A1! SUV-Fahrer kracht gegen Planke
Delmenhorst - Achtung, rutschig! Am Mittwochabend geriet ein 35-jähriger Autofahrer auf der A1 in Höhe Delmenhorst (Niedersachsen) ins Schleudern und krachte gegen eine Schutzplanke.
Gegen 19.05 Uhr war der SUV-Fahrer auf der A1 in Richtung Hamburg unterwegs, teilte die Polizei mit. Während eines Hagelschauers passte der 35-jährige Fahrer seine Geschwindigkeit nicht den äußeren Bedingungen an, so die Polizei.
Kurz vor Cloppenburg verlor der SUV-Fahrer die Kontrolle und kam rechts von der Straße ab. Anschließend prallte der SUV gegen eine Schutzplanke.
Am SUV entstanden laut Polizeiangaben Schäden in einer Höhe von ungefähr 15.000 Euro.
Der 35-jährige Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Zusätzlich stellten die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme fest, dass die Reifen des SUV nicht mehr über eine ausreichende Profiltiefe verfügten.
Titelfoto: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch