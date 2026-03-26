Achtung, rutschig auf der A1! SUV-Fahrer kracht gegen Planke

Am Mittwochabend verlor ein SUV-Fahrer auf der A1 während eines Hagelschauers die Kontrolle und prallte gegen eine Schutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt.

Von Svenja-Marie Kahl

Delmenhorst - Achtung, rutschig! Am Mittwochabend geriet ein 35-jähriger Autofahrer auf der A1 in Höhe Delmenhorst (Niedersachsen) ins Schleudern und krachte gegen eine Schutzplanke.

Der SUV-Fahrer war während eines Hagelschauers von der A1 abgekommen.
Der SUV-Fahrer war während eines Hagelschauers von der A1 abgekommen.  © Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Gegen 19.05 Uhr war der SUV-Fahrer auf der A1 in Richtung Hamburg unterwegs, teilte die Polizei mit. Während eines Hagelschauers passte der 35-jährige Fahrer seine Geschwindigkeit nicht den äußeren Bedingungen an, so die Polizei.

Kurz vor Cloppenburg verlor der SUV-Fahrer die Kontrolle und kam rechts von der Straße ab. Anschließend prallte der SUV gegen eine Schutzplanke.

Am SUV entstanden laut Polizeiangaben Schäden in einer Höhe von ungefähr 15.000 Euro.

Der 35-jährige Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Zusätzlich stellten die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme fest, dass die Reifen des SUV nicht mehr über eine ausreichende Profiltiefe verfügten.

Titelfoto: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

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