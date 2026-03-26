Achtung, rutschig auf der A1! SUV-Fahrer kracht gegen Planke

Delmenhorst - Achtung, rutschig! Am Mittwochabend geriet ein 35-jähriger Autofahrer auf der A1 in Höhe Delmenhorst ( Niedersachsen ) ins Schleudern und krachte gegen eine Schutzplanke.

Der SUV-Fahrer war während eines Hagelschauers von der A1 abgekommen. © Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Gegen 19.05 Uhr war der SUV-Fahrer auf der A1 in Richtung Hamburg unterwegs, teilte die Polizei mit. Während eines Hagelschauers passte der 35-jährige Fahrer seine Geschwindigkeit nicht den äußeren Bedingungen an, so die Polizei.

Kurz vor Cloppenburg verlor der SUV-Fahrer die Kontrolle und kam rechts von der Straße ab. Anschließend prallte der SUV gegen eine Schutzplanke.

Am SUV entstanden laut Polizeiangaben Schäden in einer Höhe von ungefähr 15.000 Euro.