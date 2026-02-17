Auf der A1: Lkw kippt auf die Seite, Autobahn stundenlang gesperrt

Sittensen - Schwerer Unfall auf der A1 : Am Montagabend ist ein Lkw auf der Autobahn zwischen Bremen und Hamburg kurz nach Sittensen umgekippt. Die Autobahn bleibt bis zum Dienstagvormittag in Richtung Hamburg voll gesperrt.

Am Montagabend ist ein Lkw auf der A1 umgekippt. © Lenthe-Medien

Der Laster sei um kurz vor 18 Uhr auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Heidenau aufgrund der Glätte ins Schleudern geraten, teilte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mit.

Nach ersten Erkenntnissen habe der Fahrer die Geschwindigkeit nicht der winterglatten Straße angepasst.

Durch den Unfall wurde eine Person leicht verletzt und daraufhin ins Krankenhaus gebracht.

Da ein Dieseltank durch den Unfall beschädigt wurde, seien laut Mitteilung der Feuerwehr größere Mengen Diesel ausgetreten.

Nachdem der Verkehr zunächst noch an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte, folgte gegen 22 Uhr eine Vollsperrung.