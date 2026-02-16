Herabfallende Eisstücke und Unfälle: Leverkusener A1-Brücke nach Sperrung wieder freigegeben

Leverkusen - Wegen herabfallenden Eisstücken und einer erhöhten Unfallgefahr musste die verkehrsreiche Leverkusener Rheinbrücke der A1 am Montagmorgen für einige Stunden komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Die Leverkusener Rheinbrücke über die A1 gilt mit bis zu 100.000 bis 120.000 Fahrzeugen täglich als eine der meistbefahrenen Autobahnbrücken in der Region. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Inzwischen ist die Rheinüberquerung allerdings wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilte die Polizei mit.

Zuvor hatten die Behörden empfohlen, den Bereich wegen der Vollsperrung großräumig zu umfahren.

Wie eine Polizeisprecherin sagte, haben sich keine weiteren Geschädigten gemeldet.

Nach früheren Angaben sind drei Autos von herabfallenden Eisplatten auf der Leverkusener Rheinbrücke beschädigt worden. Verletzte hat es bei den Einzelunfällen nach ersten Erkenntnissen nicht gegeben.