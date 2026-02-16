Auf der A1: Lkw kippt auf die Seite, Person landet im Krankenhaus

Sittensen - Schwerer Unfall auf der A1: Am Montagabend ist ein Lkw auf der Autobahn zwischen Bremen und Hamburg kurz nach Sittensen umgekippt.

Am Montagabend ist ein Lkw auf der A1 umgekippt. © Lenthe-Medien

Ein Reporter vor Ort berichtete, dass der Fahrer des Lkws die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, daraufhin in die Mittelleitplanke raste und schließlich auf die Seite kippte.

Als die Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, war jedoch keine Person mehr im Lkw eingeklemmt, so ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24.

Durch den Unfall wurde eine Person verletzt und daraufhin ins Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzung hatte der Sprecher allerdings keine Informationen vorliegen.