Drei Lkw in Unfall auf A1 verwickelt! Eine Person in Lebensgefahr, Autobahn gesperrt
Stuhr - Heftiger Unfall auf der A1 bei Stuhr (Niedersachsen)! Insgesamt drei Lkws waren an dem Crash am Mittwochmittag beteiligt. Gleich mehrere Personen wurden verletzt, eine davon lebensgefährlich.
Gegen 12.08 Uhr ging der Notruf ein. Der Unfall ereignete sich auf der A1 in Richtung Hamburg zwischen dem Dreieck Stuhr und Brinkum, bestätigte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von TAG24. Nach ersten Erkenntnissen seien dabei drei Lkws ineinander gefahren.
Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz, so die Sprecherin weiter. Die Feuerwehr kümmere sich aktuell um die Bergung der betroffenen Personen.
Nach aktuellem Ermittlungsstand sei einer der Lkws auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug aufgefahren, da dieser am Stauende stand. Der Lkw, auf den aufgefahren wurde, sei dadurch noch auf einen weiteren Sattelzug geschoben worden.
Durch den Crash verletzte sich eine Person lebensgefährlich, eine weitere Person schwer und eine dritte Person leicht.
Zunächst wurde eine Vollsperrung eingerichtet. Seit circa 14.30 Uhr ist der linke Fahrstreifen jedoch wieder befahrbar. Wie lange die Sperrung der anderen Fahrstreifen noch andauern wird, sei derzeit noch nicht abzuschätzen.
Titelfoto: Jörn Hüneke