Drei Lkw in Unfall auf A1 verwickelt! Eine Person in Lebensgefahr, Autobahn gesperrt

Stuhr - Heftiger Unfall auf der A1 bei Stuhr ( Niedersachsen )! Insgesamt drei Lkws waren an dem Crash am Mittwochmittag beteiligt. Gleich mehrere Personen wurden verletzt, eine davon lebensgefährlich.

Auf der A1 bei Stuhr sind insgesamt drei Lkw ineinander gefahren. Mehrere Personen wurden verletzt. © Jörn Hüneke

Gegen 12.08 Uhr ging der Notruf ein. Der Unfall ereignete sich auf der A1 in Richtung Hamburg zwischen dem Dreieck Stuhr und Brinkum, bestätigte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von TAG24. Nach ersten Erkenntnissen seien dabei drei Lkws ineinander gefahren.

Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz, so die Sprecherin weiter. Die Feuerwehr kümmere sich aktuell um die Bergung der betroffenen Personen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand sei einer der Lkws auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug aufgefahren, da dieser am Stauende stand. Der Lkw, auf den aufgefahren wurde, sei dadurch noch auf einen weiteren Sattelzug geschoben worden.