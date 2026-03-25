Drei Lkw in Unfall auf A1 verwickelt! Eine Person in Lebensgefahr, Autobahn weiter gesperrt
Stuhr - Heftiger Unfall auf der A1 bei Stuhr (Niedersachsen)! Insgesamt drei Lkws waren an dem Crash am Mittwochmittag beteiligt. Gleich mehrere Personen wurden verletzt, eine davon lebensgefährlich.
Gegen 12.08 Uhr ging der Notruf ein. Der Unfall ereignete sich auf der A1 in Richtung Hamburg zwischen dem Dreieck Stuhr und Brinkum, bestätigte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von TAG24. Nach ersten Erkenntnissen seien dabei drei Lkws ineinander gefahren.
Nach aktuellem Ermittlungsstand sei ein 31-jähriger Fahrer eines Lkws auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug mit einem 49-jährigen Fahrer aufgefahren, da dieser am Stauende stand. Der Lkw, auf den aufgefahren wurde, sei dadurch noch auf einen weiteren Sattelzug mit einem 36-jährigen Fahrer geschoben worden.
Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz, so die Sprecherin weiter. Die Fahrer des mittleren und hinteren Sattelzuges wurden in ihren Führerhäusern eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden, teilte die Polizei am Abend mit.
Unfall auf A1: Schaden auf 245.000 Euro geschätzt
Durch die Zusammenstöße wurde der unfallverursachende 31-Jährige lebensgefährlich verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der 49-jährige Fahrer des mittleren Sattelzuges zog sich schwerste Verletzungen zu und musste ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden.
Der 36-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Die drei Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Und auch der Schaden hat es in sich: Dieser wurde insgesamt auf 245.000 Euro geschätzt!
Zunächst wurde eine Vollsperrung eingerichtet. Seit circa 14.30 Uhr ist der linke Fahrstreifen jedoch wieder befahrbar. Wie lange die Sperrung der anderen Fahrstreifen noch andauern wird, sei noch immer nicht abzuschätzen.
Erstmeldung um 15.15 Uhr, aktualisiert um 20.29 Uhr.
Titelfoto: Jörn Hüneke