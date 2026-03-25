Drei Lkw in Unfall auf A1 verwickelt! Eine Person in Lebensgefahr, Autobahn weiter gesperrt

Stuhr - Heftiger Unfall auf der A1 bei Stuhr ( Niedersachsen )! Insgesamt drei Lkws waren an dem Crash am Mittwochmittag beteiligt. Gleich mehrere Personen wurden verletzt, eine davon lebensgefährlich.

Auf der A1 bei Stuhr sind insgesamt drei Lkw ineinander gefahren. Mehrere Personen wurden verletzt. © Jörn Hüneke

Gegen 12.08 Uhr ging der Notruf ein. Der Unfall ereignete sich auf der A1 in Richtung Hamburg zwischen dem Dreieck Stuhr und Brinkum, bestätigte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von TAG24. Nach ersten Erkenntnissen seien dabei drei Lkws ineinander gefahren.

Nach aktuellem Ermittlungsstand sei ein 31-jähriger Fahrer eines Lkws auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug mit einem 49-jährigen Fahrer aufgefahren, da dieser am Stauende stand. Der Lkw, auf den aufgefahren wurde, sei dadurch noch auf einen weiteren Sattelzug mit einem 36-jährigen Fahrer geschoben worden.

Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz, so die Sprecherin weiter. Die Fahrer des mittleren und hinteren Sattelzuges wurden in ihren Führerhäusern eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden, teilte die Polizei am Abend mit.