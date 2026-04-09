Drei Lkw krachen auf A1 ineinander: Fahrer muss notoperiert werden

Bremen - Heftiger Crash auf der A1 ! Drei Lkw krachten am Donnerstagmorgen auf der Autobahn in Höhe Bremen ineinander.

Zwei Lkw wurden bei dem Zusammenprall vollständig zerstört. © Nonstop News

Gegen 6 Uhr krachte ein 26-jähriger Lkw-Fahrer, welcher in Richtung Hamburg unterwegs war, in ein Stauende in Höhe des Rastplatzes Krummhörens Kuhlen, teilte die Polizei Bremen mit.

Dabei fuhr der Lkw-Fahrer auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Dieser wurde wiederum durch die Wucht des Aufpralls auf einen weiteren Lkw geschoben, so die bisherigen Kenntnisse der Polizei.

Außerdem wurde ein Auto auf dem Mittelstreifen durch die Trümmerteile beschädigt.

Der 26-jährige Lkw-Fahrer erlitt laut Angaben der Polizei schwere Verletzungen und musste durch Feuerwehrleute aus seinem Lkw befreit werden. Anschließend kam er in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde.

Die Fahrer der beiden anderen Lkw, 34 und 36 Jahre alt, erlitten leichte Verletzungen und wurden ambulant behandelt.