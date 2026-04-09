Drei Lkw krachen auf A1 ineinander: Fahrer muss notoperiert werden

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Am Donnerstagmorgen krachte ein Lkw-Fahrer in zwei weitere Sattelzüge an einem Stauende auf der A1 in Höhe Bremen. Drei Personen wurden verletzt.

Von Svenja-Marie Kahl

Bremen - Heftiger Crash auf der A1! Drei Lkw krachten am Donnerstagmorgen auf der Autobahn in Höhe Bremen ineinander.

Zwei Lkw wurden bei dem Zusammenprall vollständig zerstört.
Zwei Lkw wurden bei dem Zusammenprall vollständig zerstört.  © Nonstop News

Gegen 6 Uhr krachte ein 26-jähriger Lkw-Fahrer, welcher in Richtung Hamburg unterwegs war, in ein Stauende in Höhe des Rastplatzes Krummhörens Kuhlen, teilte die Polizei Bremen mit.

Dabei fuhr der Lkw-Fahrer auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Dieser wurde wiederum durch die Wucht des Aufpralls auf einen weiteren Lkw geschoben, so die bisherigen Kenntnisse der Polizei.

Außerdem wurde ein Auto auf dem Mittelstreifen durch die Trümmerteile beschädigt.

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Der 26-jährige Lkw-Fahrer erlitt laut Angaben der Polizei schwere Verletzungen und musste durch Feuerwehrleute aus seinem Lkw befreit werden. Anschließend kam er in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde.

Die Fahrer der beiden anderen Lkw, 34 und 36 Jahre alt, erlitten leichte Verletzungen und wurden ambulant behandelt.

Zwei Lkw zerstört – über eine Million Euro Schaden

Insgesamt beträgt der Schaden laut Schätzungen der Polizei über eine Million Euro.
Insgesamt beträgt der Schaden laut Schätzungen der Polizei über eine Million Euro.  © Nonstop News

Laut Angaben der Polizei entstand bei mehreren Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden. Bei dem Zusammenprall wurden zwei Lkw vollständig zerstört.

Zusätzlich wurden verschiedene Neufahrzeuge auf einem Autotransporter beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf über eine Million Euro.

Nach aktuellem Stand der Polizei ergaben sich Hinweise darauf, dass der unfallverursachende Lkw-Fahrer möglicherweise bei der Fahrt eingeschlafen war.

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Zusätzlich fand die Polizei Medikamente in seinem Führerhaus, woraufhin die Beamten dem Mann Blut entnahmen. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die A1 in Richtung Hamburg voll gesperrt. Gegen Mittag wurde die Autobahn vollständig freigegeben.

Titelfoto: Nonstop News

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