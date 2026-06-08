Schlimmer Unfall auf der A1: Mehrere Personen verletzt

Elsdorf - Schlimmer Unfall auf der A1 ! In der Nacht zu Montag krachten mehrere Autos ineinander. Vier Personen wurden teils schwer verletzt.

Ein am Unfall beteiligtes Auto ging in Flammen auf. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Gegen 23.40 Uhr kam es zu dem folgenschweren Unfall auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen.

Wie die Feuerwehr mitteilte, kollidierten zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Bockel mehrere Fahrzeuge miteinander. Ein am Unfall beteiligter Wagen ging in Flammen auf.

Als die Feuerwehr eintraf, brannte das Auto bereits in voller Ausdehnung. Das Feuer konnte aber schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Vier Personen erlitten teils schwere Verletzungen. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurden sie in umliegende Krankenhäuser gebracht.