Mercedes-Van kracht gegen Lkw-Anhänger: Ein Toter, mehrere Verletzte

Emstek - Schrecklich! Am Dienstag ist ein 31-jähriger Mann bei einem Unfall auf der A1 bei Emstek ( Niedersachsen ) ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden teils schwerst verletzt.

Auf der A1 bei Emstek sind am Dienstag ein Mercedes-Van und ein Lkw kollidiert. Ein 31-Jähriger kam dabei ums Leben. © Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Laut der Polizei ereignete sich der Crash gegen 9.20 Uhr zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Wildeshausen-West in Fahrtrichtung Hamburg.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kollidierte ein mit vier Insassen besetzter Mercedes-Van aus noch ungeklärter Ursache mit dem rechts neben ihm fahrenden Sattelanhänger eines Lastwagens. Der Van geriet daraufhin ins Schleudern und krachte in die Mittelschutzplanke.

Für den 31-jährigen Mitfahrer kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle. Ein 46-Jähriger und ein 58-Jähriger erlitten schwerste Verletzungen. Sie wurden mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Der Van-Fahrer (47) wurde lediglich leicht verletzt, der Lkw-Fahrer (24) blieb gänzlich unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.