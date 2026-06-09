Mercedes-Van kracht gegen Lkw-Anhänger: Ein Toter, mehrere Verletzte
Emstek - Schrecklich! Am Dienstag ist ein 31-jähriger Mann bei einem Unfall auf der A1 bei Emstek (Niedersachsen) ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden teils schwerst verletzt.
Laut der Polizei ereignete sich der Crash gegen 9.20 Uhr zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Wildeshausen-West in Fahrtrichtung Hamburg.
Nach derzeitigen Erkenntnissen kollidierte ein mit vier Insassen besetzter Mercedes-Van aus noch ungeklärter Ursache mit dem rechts neben ihm fahrenden Sattelanhänger eines Lastwagens. Der Van geriet daraufhin ins Schleudern und krachte in die Mittelschutzplanke.
Für den 31-jährigen Mitfahrer kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle. Ein 46-Jähriger und ein 58-Jähriger erlitten schwerste Verletzungen. Sie wurden mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Der Van-Fahrer (47) wurde lediglich leicht verletzt, der Lkw-Fahrer (24) blieb gänzlich unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.
Die A1 musste in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt werden. Die Sperrung wird voraussichtlich noch bis in die Abendstunden andauern. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.
Titelfoto: Fotomontage: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch