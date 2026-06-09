Mercedes-Van kracht gegen Lkw-Anhänger: Ein Toter, mehrere Verletzte

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Auf der A1 bei Emstek sind am Dienstag ein Mercedes-Van und ein Lkw kollidiert. Ein 31-Jähriger kam dabei ums Leben. Zwei Personen wurden schwerst verletzt.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Emstek - Schrecklich! Am Dienstag ist ein 31-jähriger Mann bei einem Unfall auf der A1 bei Emstek (Niedersachsen) ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden teils schwerst verletzt.

Auf der A1 bei Emstek sind am Dienstag ein Mercedes-Van und ein Lkw kollidiert. Ein 31-Jähriger kam dabei ums Leben.
Auf der A1 bei Emstek sind am Dienstag ein Mercedes-Van und ein Lkw kollidiert. Ein 31-Jähriger kam dabei ums Leben.  © Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Laut der Polizei ereignete sich der Crash gegen 9.20 Uhr zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Wildeshausen-West in Fahrtrichtung Hamburg.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kollidierte ein mit vier Insassen besetzter Mercedes-Van aus noch ungeklärter Ursache mit dem rechts neben ihm fahrenden Sattelanhänger eines Lastwagens. Der Van geriet daraufhin ins Schleudern und krachte in die Mittelschutzplanke.

Für den 31-jährigen Mitfahrer kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle. Ein 46-Jähriger und ein 58-Jähriger erlitten schwerste Verletzungen. Sie wurden mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

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Der Van-Fahrer (47) wurde lediglich leicht verletzt, der Lkw-Fahrer (24) blieb gänzlich unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Von den drei weiteren Insassen des Vans wurden zwei schwerst verletzt. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.
Von den drei weiteren Insassen des Vans wurden zwei schwerst verletzt. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.  © Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Die A1 musste in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt werden. Die Sperrung wird voraussichtlich noch bis in die Abendstunden andauern. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Titelfoto: Fotomontage: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

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