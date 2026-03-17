Großeinsatz auf der A1! Gefahrguttransporter verliert nach Unfall Fässer

Stuckenborstel - Großeinsatz auf der A1 ! Am Dienstagmorgen ist ein Gefahrguttransporter auf der A1 zwischen Hamburg und Bremen in eine Leitplanke gekracht und verlor dabei mehrere Fässer. Die Autobahn musste voll gesperrt werden.

Auf der A1 zwischen Hamburg und Bremen sind bei einem Unfall Fässer mit Gefahrstoffen auf die Fahrbahn gerollt. Die Feuerwehr untersuchte sie. © Nonstopnews

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war der Sattelzug gegen 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Stuckenborstel aus bislang noch ungeklärter Ursache gegen die Leitplanke gestoßen.

Dabei riss die Plane des Aufliegers, sodass mehrere mit Gefahrstoffen beladene Metallfässer auf die Fahrbahn gerieten.

Die Feuerwehr rückte mit Gefahrgutspezialisten an, die die Fässer untersuchten. Einen Schaden konnten sie aber nicht feststellen.