Großeinsatz auf der A1! Gefahrguttransporter verliert nach Unfall Fässer

Auf der A1 zwischen Bremen und Hamburg ist am Dienstagmorgen ein Gefahrguttransporter verunglückt. Fässer rollten dabei auf die Fahrbahn.

Von Robert Stoll

Stuckenborstel - Großeinsatz auf der A1! Am Dienstagmorgen ist ein Gefahrguttransporter auf der A1 zwischen Hamburg und Bremen in eine Leitplanke gekracht und verlor dabei mehrere Fässer. Die Autobahn musste voll gesperrt werden.

Auf der A1 zwischen Hamburg und Bremen sind bei einem Unfall Fässer mit Gefahrstoffen auf die Fahrbahn gerollt. Die Feuerwehr untersuchte sie.
Auf der A1 zwischen Hamburg und Bremen sind bei einem Unfall Fässer mit Gefahrstoffen auf die Fahrbahn gerollt. Die Feuerwehr untersuchte sie.  © Nonstopnews

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war der Sattelzug gegen 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Stuckenborstel aus bislang noch ungeklärter Ursache gegen die Leitplanke gestoßen.

Dabei riss die Plane des Aufliegers, sodass mehrere mit Gefahrstoffen beladene Metallfässer auf die Fahrbahn gerieten.

Die Feuerwehr rückte mit Gefahrgutspezialisten an, die die Fässer untersuchten. Einen Schaden konnten sie aber nicht feststellen.

Durch den Unfall war die Plane des Sattelzuges aufgerissen, sodass die Fässer auf die Fahrbahn fielen.
Durch den Unfall war die Plane des Sattelzuges aufgerissen, sodass die Fässer auf die Fahrbahn fielen.  © Nonstopnews

Die A1 war aufgrund des Einsatzes in Richtung Hamburg für rund zwei Stunden voll gesperrt, derzeit ist noch ein Fahrstreifen zwecks der Bergung des Sattelzuges gesperrt. Es war zu erheblichen Verkehrsbehinderungen am Morgen in diesem Bereich gekommen.

Titelfoto: Fotomontage: Nonstopnews (2)

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