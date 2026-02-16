Herabfallende Eisstücke und Unfälle: Leverkusener A1-Brücke gesperrt

Leverkusen - Wegen herabfallenden Eisstücken und einer erhöhten Unfallgefahr ist die verkehrsreiche Leverkusener Rheinbrücke der A1 aktuell komplett für den Verkehr gesperrt.

Die Leverkusener Rheinbrücke über die A1 gilt mit bis zu 100.000 bis 120.000 Fahrzeugen täglich als eine der meistbefahrenen Autobahnbrücken in der Region. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es zu weiteren gefährlichen Situationen komme, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen.

Die Sperrung werde möglicherweise bis in den Vormittag hinein andauern, sagte außerdem ein Sprecher der Autobahn GmbH Rheinland. "Wir werden uns das bei Tageslicht angucken wollen und dann entscheiden", erläuterte er.

Die Polizei rät, den Bereich großräumig zu umfahren. Wie lange die Vollsperrung der wichtigen Rheinbrücke dauern wird, sei noch unklar, hieß es am Morgen.

Täglich passieren mehr als 100.000 Fahrzeuge die wichtige Brücke der A1. Mehrere Medien hatten über die Vollsperrung der Rheinbrücke berichtet.