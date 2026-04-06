25-Jährige überschlägt sich, kollidiert auf A1 mit Baum und stirbt

Altenkrempe - Eine 25-Jährige ist am Ostersonntag bei einem Verkehrsunfall auf der A1 nahe Altenkrempe (Kreis Ostholstein) ums Leben gekommen.

Der VW wurde durch den Unfall stark deformiert. © Arne Jappe

Wie die Polizei mitteilte, war die junge Frau in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abkam.

Ersten Erkenntnissen zufolge, soll die Fahrerin mit ihrem VW einen Schachtdeckel touchiert haben. Woraufhin sich das Fahrzeug überschlug und anschließend gegen einen Baum prallte.

Die Feuerwehr musste für die Rettungsmaßnahmen ein hydraulisches Gerät sowie eine Seilwinde einsetzen, um das Fahrzeug vom Baum zu ziehen. Erst danach konnte die Fahrerin geborgen werden.

Diese erlag jedoch noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Weitere Menschen waren nach Angaben der Polizei nicht beteiligt.