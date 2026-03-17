Tödlicher Unfall auf der A1! Frau verstirbt vor Ort, mehrere Fahrer schweben in Lebensgefahr

Bremen - Tödlicher Unfall auf der A1 ! Am Dienstagmittag sind zwischen der Anschlussstelle Bremen -Brinkum und dem Autobahndreieck Stuhr mehrere Autos kollidiert, eine Frau kam dabei ums Leben.

Eine Frau ist bei einem Unfall auf der A1 bei Bremen am Dienstagmittag ums Leben gekommen. © Nonstopnews

Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage erklärte, war es gegen 12.01 Uhr in Richtung Osnabrück/Münster zu dem folgenschweren Unfall gekommen.

Als Erstes passierte auf der A1 ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Beide blieben auf dem linken Fahrstreifen stehen. Anschließend näherte sich ein 70-jähriger Fahrer, der sein Auto vermutlich auf dem linken Fahrsteifen verkehrsbedingt abbremsen musste, so die Polizei.

Daraufhin folgte ein weiterer 23-jähriger Fahrer, der zu spät auf die Situation reagierte und wahrscheinlich ungebremst mit dem vorherigen Auto zusammenprallte.

Ein Auto wurde nach links gegen die Mittelschutzplanke geschleudert.

Das andere Auto schleuderte nach rechts gegen die Außenschutzplanke.