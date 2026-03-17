Tödlicher Unfall auf der A1! Frau verstirbt vor Ort, mehrere Fahrer schweben in Lebensgefahr
Bremen - Tödlicher Unfall auf der A1! Am Dienstagmittag sind zwischen der Anschlussstelle Bremen-Brinkum und dem Autobahndreieck Stuhr mehrere Autos kollidiert, eine Frau kam dabei ums Leben.
Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage erklärte, war es gegen 12.01 Uhr in Richtung Osnabrück/Münster zu dem folgenschweren Unfall gekommen.
Als Erstes passierte auf der A1 ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Beide blieben auf dem linken Fahrstreifen stehen. Anschließend näherte sich ein 70-jähriger Fahrer, der sein Auto vermutlich auf dem linken Fahrsteifen verkehrsbedingt abbremsen musste, so die Polizei.
Daraufhin folgte ein weiterer 23-jähriger Fahrer, der zu spät auf die Situation reagierte und wahrscheinlich ungebremst mit dem vorherigen Auto zusammenprallte.
Ein Auto wurde nach links gegen die Mittelschutzplanke geschleudert.
Das andere Auto schleuderte nach rechts gegen die Außenschutzplanke.
Beifahrerin verstirbt an Verletzungen, beide Fahrer schweben in Lebensgefahr
Die 72-jährige Beifahrerin wurde noch vor Ort reanimiert, doch verstarb an ihren Verletzungen. Die beiden Fahrer der Autos wurden lebensgefährlich verletzt.
Ein Fahrer kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Zweite wurde mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.
Insgesamt wird der Gesamtschaden auf ungefähr 32.000 Euro geschätzt.
Die A1 ist derzeit ab Bremen-Brinkum in Richtung Osnabrück/Münster voll gesperrt, dies wird aufgrund der intensiven Unfallaufnahme auch noch andauern, so die Polizei.
Erstmeldung: 15.65, zuletzt aktualisiert: 21.21 Uhr.
Titelfoto: Nonstopnews