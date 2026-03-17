Unwetter führt zu zahlreichen Unfällen auf der A1

Gyhum - Ein Unwetter sorgte am Montag für zahlreiche Unfälle auf der A1 im Landkreis Rotenburg (Wümme). Insgesamt waren 19 Fahrzeuge beteiligt.

Eine Frau kam bei Graupel von der Autobahn ab und überschlug sich. Sie wurde leicht verletzt. © Polizeiinspektion Rotenburg

Zwischen 11.30 Uhr und 15 Uhr habe es auf der A1 zwischen Gyhum/Bockel und Stuckenborstel am Montag achtmal gekracht, wie die Polizeiinspektion Rotenburg am Dienstag mitteilte.

Als Ursache für die ungewöhnliche Anhäufung von Unfällen nannten die Beamten plötzlich auftretenden Starkregen und starken Hagel.

Bei den Kollisionen waren zwar insgesamt 19 Fahrzeuge beteiligt, der Personenschaden hielt sich aber glücklicherweise in Grenzen. Drei Personen seien leicht verletzt worden, so die Polizei.

Bei einem der Unfälle waren gleich sechs Fahrzeuge involviert.