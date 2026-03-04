Lkw kippt auf A1 um und blockiert Fahrbahn: Sperrung aufgehoben

Wermelskirchen - Nach einem Unfall hat ein Lkw die Fahrbahn auf der A1 bei Wermelskirchen (Rheinisch-Bergischer Kreis) in Fahrtrichtung Dortmund blockiert.

Die A1 Richtung Dortmund musste am Mittwochmorgen nach dem Lkw-Unfall voll gesperrt werden. © -/dpa

Die Strecke war im Rahmen der Bergungs- und Aufräumarbeiten stundenlang voll gesperrt, teilte ein Sprecher der Polizei Köln mit.

Der 47-jährige Fahrer habe mutmaßlich infolge eines geplatzten Reifens die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei verletzt worden. Seit dem Nachmittag sei die Straße wieder frei.

Der Lkw war den Angaben zufolge gegen 6 Uhr am Morgen von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt.

Durch die Wucht des Aufpralls kippte das Zugfahrzeug um und lag quer auf der Fahrbahn. Geladen hatte der Lkw den Angaben zufolge Holzhackschnitzel, die sich auf der Fahrbahn verteilten.