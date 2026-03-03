Tödlicher Unfall auf der A1! Mercedes kracht an Stauende in Lastwagen
Groß Ippener - Tödlicher Unfall auf der A1! Am Dienstagnachmittag ist ein Mann mit seinem Mercedes bei Groß Ippener in einen Lastwagen gekracht und ums Leben gekommen.
Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte sich der Vorfall gegen 14.45 Uhr ereignet.
Nach ersten Erkenntnissen war der Mercedes in Richtung Hamburg unterwegs, als er an einem Stauende in einen vor ihm fahrenden Lastwagen krachte.
Der Fahrer erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort verstarb. Der Lkw-Fahrer blieb hingegen wohl unverletzt.
Die A1 ist derzeit zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Bremen-Brinkum in Richtung Hamburg voll gesperrt, auch die Zufahrt Groß Ippener wurde abgeriegelt. Wie lange dies noch andauern wird, ist aktuell völlig unklar.
