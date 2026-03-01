Schwerer Unfall auf A1: Auto kommt ins Schleudern, dann kracht weiteres in den Wagen

In der Nacht kam ein Auto von der Fahrbahn ab – mit schwerwiegenden Folgen.

Köln - Ein Mann ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 bei Köln schwer verletzt worden.

Auf der A1 bei Köln hat es einen schweren Unfall gegeben.

Weitere Verletzte gab es nicht. Die Autobahn sei weiterhin komplett gesperrt, wie die Polizei berichtete.

Der Wagen sei Samstagnacht zunächst von der Fahrbahn abgekommen und anschließend wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert worden.

Dort sei das Auto, vermutlich ohne Licht, zum Stehen gekommen.

Ein zweiter Wagen sei kurz darauf mit dem stehenden Auto zusammengestoßen, wie die Polizei berichtete.

Dabei wurde ein Mann im zuerst verunfallten Wagen schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die A1 war ab der Anschlussstelle Burscheid in Richtung Köln bis mittags gesperrt.

