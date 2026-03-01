Schwerer Unfall auf A1: Auto kommt ins Schleudern, dann kracht weiteres in den Wagen

Köln - Ein Mann ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 bei Köln schwer verletzt worden.

Auf der A1 bei Köln hat es einen schweren Unfall gegeben. © -/dpa

Weitere Verletzte gab es nicht. Die Autobahn sei weiterhin komplett gesperrt, wie die Polizei berichtete.

Der Wagen sei Samstagnacht zunächst von der Fahrbahn abgekommen und anschließend wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert worden.

Dort sei das Auto, vermutlich ohne Licht, zum Stehen gekommen.

Ein zweiter Wagen sei kurz darauf mit dem stehenden Auto zusammengestoßen, wie die Polizei berichtete.