Massenkarambolage mit sechs Fahrzeugen: Glatteis auf der A1

Wildeshausen - Am frühen Samstagmorgen wurden bei einem Unfall auf der A1 bei Wildeshausen fünf Menschen verletzt. Extreme Glätte erschwerte die Rettung.

Sechs Fahrzeuge krachten aufgrund extremer Glätte ineinander. © Nord-West-Media TV/Nord-West-Media TV /dpa

Gegen 4 Uhr seien nach ersten Erkenntnissen sechs Fahrzeuge auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Ahlhorner Dreieck und Wildeshausen-West in Fahrtrichtung Bremen ineinander gekracht, so ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24.

Demnach sei ein Auto ins Rutschen gekommen und habe damit eine Kettenreaktion ausgelöst.

An der Unfallstelle herrschten laut Feuerwehr extreme Glätte und Nebel. Die Einsatzkräfte hätten sich nur in kleinen Schritten fortbewegen können, "da die Fahrbahn einer Eisfläche glich".

Laut Rettungsdienst wurden bei dem Unfall 13 Personen verletzt. Die Polizei sprach hingegen von fünf Verletzten.