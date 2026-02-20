Mit Cannabis am Steuer? Lkw-Fahrer schläft ein und landet im Graben

Reeßum - Nicht aufgepasst? Freitagnacht war ein Lkw-Fahrer auf der A1 in Richtung Bremen unterwegs und rutschte in einen Graben.

Der Lkw musste von einem Kran geborgen werden. © Polizeiinspektion Rotenburg

Zwischen den Anschlussstellen Bockel und Stuckenborstel kam ein Lkw von der Spur ab, teilte die Polizei mit.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei schlief der 39-jährige Fahrer am Steuer ein und kam rechts von der Straße ab.

In einem Graben kam der Lkw schließlich zum Stehen.

Laut Polizeiangaben musste der Fahrer im Rahmen der Unfallaufnahme einen Schnelltest machen, welcher positiv auf Cannabiskonsum reagierte.