Mit Cannabis am Steuer? Lkw-Fahrer schläft ein und landet im Graben

Freitagnacht kam ein Lkw-Fahrer von der A1 ab und rutschte in einen Graben. Zuvor war er wohl eingeschlafen.

Von Svenja-Marie Kahl

Reeßum - Nicht aufgepasst? Freitagnacht war ein Lkw-Fahrer auf der A1 in Richtung Bremen unterwegs und rutschte in einen Graben.

Der Lkw musste von einem Kran geborgen werden.
Der Lkw musste von einem Kran geborgen werden.  © Polizeiinspektion Rotenburg

Zwischen den Anschlussstellen Bockel und Stuckenborstel kam ein Lkw von der Spur ab, teilte die Polizei mit.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei schlief der 39-jährige Fahrer am Steuer ein und kam rechts von der Straße ab.

In einem Graben kam der Lkw schließlich zum Stehen.

Unfall A1: Herabfallende Eisstücke und Unfälle: Leverkusener A1-Brücke nach Sperrung wieder freigegeben
Unfall A1 Herabfallende Eisstücke und Unfälle: Leverkusener A1-Brücke nach Sperrung wieder freigegeben

Laut Polizeiangaben musste der Fahrer im Rahmen der Unfallaufnahme einen Schnelltest machen, welcher positiv auf Cannabiskonsum reagierte.

Um den Lkw zu bergen, wurde ein Kran eingesetzt. Für die Bergungsarbeiten mussten zwei Fahrstreifen der A1 gesperrt werden.

Titelfoto: Polizeiinspektion Rotenburg

Mehr zum Thema Unfall A1: