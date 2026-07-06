Lkw kracht in Mercedes: Autofahrer bei Unfall auf A1 schwer verletzt

Ahrensburg - Heftiger Unfall auf der A1 bei Ahrensburg (Kreis Stormarn)! Ein Lkw ist in das Heck eines Autos gekracht. Die Sperrung der Autobahn konnte nun wieder aufgehoben werden.

Der Mercedes-Fahrer wurde durch die heftige Kollision schwer verletzt. © Holstein-Report/Von Fehrn

Gegen 8.25 Uhr kam es auf der A1 in Richtung Lübeck zwischen den Anschlussstellen Stapelfeld und Ahrensburg zu dem Unfall, bestätigte eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24.

Nach ersten Erkenntnissen ist ein Lkw in das Heck eines Mercedes gekracht. Zuvor habe der Autofahrer die A1 an der Anschlussstelle Ahrensburg verlassen wollen.

Dabei staute sich der Verkehr bereits im Abfahrtsbereich bis auf den Verzögerungsstreifen hinaus. Deshalb sei der Mercedes-Fahrer auf dem rechten von drei Fahrstreifen zum Stehen gekommen.

Die Folge: Der hinter ihm fahrende Lkw fuhr dem Wagen auf. Durch den Aufprall wurde der Mercedes völlig deformiert. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, wurde der 42-jährige Mercedes-Fahrer aus Hamburg dabei schwer verletzt und daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.

Der 54-jährige Lkw-Fahrer aus dem Kreis Herzogtum-Lauenburg blieb unverletzt.