Schlimmer Crash auf A1: Tesla überschlägt sich! Fahrerin schwer verletzt
Horstedt - Heftiger Crash auf der A1: Eine Tesla-Fahrerin verlor am Donnerstagabend die Kontrolle über ihren Wagen und überschlug sich.
Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 22.15 Uhr auf die Autobahn in Höhe Horstedt in Fahrtrichtung Hamburg gerufen.
Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine 39-Jährige mit ihrem Tesla die Straße entlang, als sie plötzlich die Kontrolle über ihren Wagen verlor.
Der Tesla kam rechts von der Straße ab und überschlug sich. Anschließend blieb das Auto beschädigt auf dem Dach liegen.
Dabei wurde die Fahrerin schwer verletzt und kam nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus.
Ein Atemkontrolltest ergab bei der 39-Jährigen einen Wert von 1,9 Promille. Daraufhin beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein der Frau.
Durch den Unfall entstand am Tesla ein Totalschaden: Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 55.000 Euro geschätzt.
Titelfoto: Polizeiinspektion Rotenburg