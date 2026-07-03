Schlimmer Crash auf A1: Tesla überschlägt sich! Fahrerin schwer verletzt

Horstedt - Heftiger Crash auf der A1 : Eine Tesla-Fahrerin verlor am Donnerstagabend die Kontrolle über ihren Wagen und überschlug sich.

Der Tesla überschlug sich, die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. © Polizeiinspektion Rotenburg

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 22.15 Uhr auf die Autobahn in Höhe Horstedt in Fahrtrichtung Hamburg gerufen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine 39-Jährige mit ihrem Tesla die Straße entlang, als sie plötzlich die Kontrolle über ihren Wagen verlor.

Der Tesla kam rechts von der Straße ab und überschlug sich. Anschließend blieb das Auto beschädigt auf dem Dach liegen.

Dabei wurde die Fahrerin schwer verletzt und kam nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus.