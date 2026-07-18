Pinkelpause wird zum Griff ins Klo: Rentner zerlegt Wohnmobil

Stuhr - Am Samstag verlor ein 74-Jähriger auf der A1 bei Stuhr (Landkreis Diepholz) die Kontrolle über sein Wohnmobil. Zwei Menschen kamen verletzt ins Krankenhaus.

Das Wohnmobil musste aufwendig geborgen werden. © Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Gegen 15.20 Uhr war der Mann auf der A1 in Richtung Osnabrück unterwegs und wollte kurz hinter dem Dreieck Stuhr auf eine Raststätte fahren, wie die Polizei mitteilte.

Vermutlich sei der 74-Jährige dabei zu schnell unterwegs gewesen, heißt es. Der Mann aus Haltern am See verlor in der Kurvenfahrt auf dem Verzögerungsstreifen die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Das Wohnmobil kam nach links von der Straße ab und geriet auf den Leitplankenanlauf, wodurch der Wagen kippte und auf der Seite liegend zum Stillstand kam.

Der Rettungsdienst und die Feuerwehr rückten mit 25 Einsatzkräften an, konnten aber schnell Entwarnung geben. Der Fahrer und seine 69-jährige Beifahrerin erlitten nur leichte Verletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.