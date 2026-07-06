Schwerer Unfall auf der A1: Lkw kracht in Mercedes

Ahrensburg - Heftiger Unfall auf der A1 bei Ahrensburg (Kreis Stormarn)! Ein Lkw ist in das Heck eines Autos gekracht.

Der Mercedes-Fahrer wurde durch die heftige Kollision verletzt. © Holstein-Report/Von Fehrn

Gegen 8.25 Uhr kam es auf der A1 in Richtung Lübeck zwischen den Anschlussstellen Stapelfeld und Ahrensburg zu dem Unfall, bestätigte eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24.

Nach ersten Erkenntnissen ist ein Lkw in das Heck eines Mercedes gekracht. Durch den Aufprall wurde der Wagen völlig deformiert und der Fahrer verletzt. Über die Schwere der Verletzung konnte die Polizei noch keine Auskunft geben.

Laut Reporter vor Ort habe ein Notarzt entschieden, den Mercedes-Fahrer mit technischem Gerät möglichst schonend aus dem Wagen zu bergen. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.